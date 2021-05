Madrid, elezioni amministrative: la favorita Ayuso del Partido popular (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle nove di questa mattina, martedì 4 aprile, oltre cinque milioni di cittadini della Comunità di Madrid, terza regione spagnola dopo Catalogna e Andalusia, sono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale (136 membri), che nella prima seduta elegge il presidente della comunità. Con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, Isabel Diaz Ayuso, presidente in carica dal 2019, ha convocato nuove elezioni in seguito alla rottura con il partito Ciudadanos. La favorita Ayuso, 41 anni, esponente del Partito popolare (che nella Comunità di Madrid è saldamente al potere dal 1995), presidente uscente, è la candidata favorita. La sua campagna elettorale, più rivolta agli attacchi contro il premier socialista Pedro Sanchez che ai suoi ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle nove di questa mattina, martedì 4 aprile, oltre cinque milioni di cittadini della Comunità di, terza regione spagnola dopo Catalogna e Andalusia, sono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale (136 membri), che nella prima seduta elegge il presidente della comunità. Con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, Isabel Diaz, presidente in carica dal 2019, ha convocato nuovein seguito alla rottura con il partito Ciudadanos. La, 41 anni, esponente del Partito popolare (che nella Comunità diè saldamente al potere dal 1995), presidente uscente, è la candidata. La sua campagna elettorale, più rivolta agli attacchi contro il premier socialista Pedro Sanchez che ai suoi ...

