Madre Shock: vende i video hard della figlia 15enne in cambio di buoni spesa (Di martedì 4 maggio 2021) La ragazzina, di 15 anni, girava dei video hard insieme al fidanzato di 17 anni Getty ImgesAgghiacciante quanto riportato da "La Repubblica". Una Madre di Torino vendeva i video hard della figlia di 15 anni in cambio di buoni Amazon. Dietro i video c'era proprio la complicità della donna, una quarantenne che è stata rinviata a giudizio con l'accusa di sfruttamento e induzione alla prostituzione. Il processo è stato fissato per il giorno 8 novembre 2022. La vicenda è accaduta tra novembre e dicembre 2019 e fu anche approfondita dalla trasmissione televisiva di Italia 1, Le Iene. La ragazza e la Madre postavano anche video espliciti su ...

