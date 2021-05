Madre biologica di donna malata di tumore accetta prelievo Dna

(Di martedì 4 maggio 2021) Manterrà l'anonimato: in precedenza si era rifiutata di sottoporsi all'esame medico che potrebbe aiutare la figliaa trattare una patologia tumorale

Daniela Molinari (47 anni), la donna milanese malata di cancro, può tornare a sperare la guarigione: la madre biologica ha alla fine accettato di sottoporsi al prelievo di sangue. Una sola goccia è quanto basta affinché Daniela possa vincere il suo brutto male. MILANO. Alla fine la madre naturale si è convinta: con la garanzia dell'anonimato ha autorizzato i test per le cure della figlia, infermiera di 47 anni malata di cancro. La notizia arriva come un fulmine. Alla fine la madre di Daniela Molinari ha ceduto, e ha detto di sì all'esame che potrebbe permettere alla figlia biologica di trovare una nuova cura per la sua malattia oncologica grazie alla mappatura.