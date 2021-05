M5s e Rousseau alla guerra del Blog: Conte prepara il ricorso al garante della privacy (Di martedì 4 maggio 2021) Altre grane in casa Movimento 5 stelle. Dopo divorzio con Rousseau, l’Associazione di Davide Casaleggio si è ripresa il Blog delle Stelle. Da ieri, 3 maggio, è sparito dal sito il simbolo del Movimento ed è cambiato il colore della grafica della pagina di apertura del Blog: non è più gialla ma rossa, il colore simbolo della piattaforma Rousseau. Senza alcun preavviso, dunque, il M5s si è trovato senza un sito di riferimento. Ora però c’è da capire come si gestirà la questione dei dati degli iscritti al Blog, in buona parte militanti legati al sito perché affiliato al M5s. Giuseppe Conte, che al momento traina il Movimento in attesa di una leadership definita, sta pensando di presentare ricorso al ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Altre grane in casa Movimento 5 stelle. Dopo divorzio con, l’Associazione di Davide Casaleggio si è ripresa ildelle Stelle. Da ieri, 3 maggio, è sparito dal sito il simbolo del Movimento ed è cambiato il coloregraficapagina di apertura del: non è più gima rossa, il colore simbolopiattaforma. Senza alcun preavviso, dunque, il M5s si è trovato senza un sito di riferimento. Ora però c’è da capire come si gestirà la questione dei dati degli iscritti al, in buona parte militanti legati al sito perché affiliato al M5s. Giuseppe, che al momento traina il Movimento in attesa di una leadership definita, sta pensando di presentareal ...

