M5S e Pd litigano anche sulla pista ciclabile di Roma Zingaretti a Raggi | “Pensa alle buche…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 maggio 2021) Diventa un caso nazionale tra Pd e M5S la colata di asfalto sul Lungotevere per ripristinare una vecchia. Il lavoro, fortemente criticato da tutti, ma difeso strenuamente dai grillini, è diventato infatti oggetto dell’ultimo attacco di Nicolaa Virginia, provocando uno scossone tra i rapporti tra i due partiti che va oltre gli ormai consueti scontrini. «Con le competenze che abbiamo vogliamo fare di tutto per aiutare città. L’asfalto serve per coprire le buche die non va messo sulle rive del Tevere», ha detto il presidente della Regione, dando il via alla reazione ai più alti livelli del Movimento. Crimi reagisce alla frecciata diallaPer dare manforte agli assessori comunali che hanno fatto ...