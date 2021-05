Lutto nel cast di Star Trek: era la star delle serie anni ’80 e ’90 (Di martedì 4 maggio 2021) Una brutta notizia ha colto tutti di sorpresa nel mondo del cinema. Qualche giorno fa è venuto a mancare Nathan Jung. Nathan Jung (Google Images)Il mondo del cinema è sconvolto per la morte di Nathan Jung. L’attore è venuto a mancare all’età di 74 anni. La sua dipartita in realtà è arrivata lo scorso 24 aprile, ma sinora la famiglia aveva preferito non divulgare la notizia. Il suo grande amico Timothy Tau però a Variety ha reso nota la cosa. Nathan Jung ha fatto il proprio esordio in star Trek: The Original series nel ruolo di Genghis Khan. L’episodio in questione è The Savage Curtain del 1969. Da quel momento in poi la sua carriera ha preso letteralmente il volo partecipando a diversi film e serie tv. In particolare ha recitato accanto a Bruce Lee nei ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) Una brutta notizia ha colto tutti di sorpresa nel mondo del cinema. Qualche giorno fa è venuto a mancare Nathan Jung. Nathan Jung (Google Images)Il mondo del cinema è sconvolto per la morte di Nathan Jung. L’attore è venuto a mancare all’età di 74. La sua dipartita in realtà è arrivata lo scorso 24 aprile, ma sinora la famiglia aveva preferito non divulgare la notizia. Il suo grande amico Timothy Tau però a Variety ha reso nota la cosa. Nathan Jung ha fatto il proprio esordio in: The Originals nel ruolo di Genghis Khan. L’episodio in questione è The Savage Curtain del 1969. Da quel momento in poi la sua carriera ha preso letteralmente il volo partecipando a diversi film etv. In particolare ha recitato accanto a Bruce Lee nei ...

