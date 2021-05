L’Unione Europea riapre ai viaggi e ai turisti vaccinati (Di martedì 4 maggio 2021) «È ora di rilanciare l’industria del turismo e di ravvivare le amicizie transfrontaliere, in sicurezza. Ci proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buona situazione di salute». Lo ha twittato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. «Ma se emergono varianti, dobbiamo agire in fretta: proponiamo un meccanismo di frenata di emergenza dell’Unione Europea». Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) «È ora di rilanciare l’industria del turismo e di ravvivare le amicizie transfrontaliere, in sicurezza. Ci proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buona situazione di salute». Lo ha twittato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. «Ma se emergono varianti, dobbiamo agire in fretta: proponiamo un meccanismo di frenata di emergenza dell’Unione Europea».

cittadipaullo : #FestaUEPaullo2021 #FestaUE #9maggio In occasione della Festa dell'Europa la Città di Paullo organizza un evento… - effe_grazia : RT @beatrice_tom: BABILONIA CADRA'. L UNIONE EUROPEA SI SBRICIOLERA'. RITORNERA' L ITALIA LA PERLA DEL MONDO NON HA BISOGNO DI STRANIERI P… - Fratzen13 : RT @beatrice_tom: BABILONIA CADRA'. L UNIONE EUROPEA SI SBRICIOLERA'. RITORNERA' L ITALIA LA PERLA DEL MONDO NON HA BISOGNO DI STRANIERI P… - MenteUlixe : RT @giovann58134961: @mavakagher @NatyTricolore La distruzione della cattedrale armena Giulio Meotti Gli azeri stanno demolendo la cattedr… - VolToCsv : Venerdì 7 maggio i Centri Europe Direct di Torino, Cuneo e Vercelli in collaborazione con la Commissione europea, D… -