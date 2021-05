Lukaku a sorpresa | “Ecco chi è il miglior attaccante del mondo”

tancredipalmeri : Il pagellone dello scudetto #Inter19: BARELLA voto 9: Ha raccolto con la sua iconica foga la bandiera dell’interi… - tancredipalmeri : Il pagellone dello scudetto #Inter2019: LUKAKU voto 9.5: Non è solo una questione di numeri, perché ce ne sono an… - jrbasket2015 : RT @tancredipalmeri: Il pagellone dello scudetto #Inter19 CONTE voto 10: Perfezione, e basta. Più forte di tutto, anche dei propri tifosi… - tancredipalmeri : Il pagellone dello scudetto #Inter19 MAROTTA voto 9.5: Pensateci bene, mai - e sottolineo mai - era successo prim… - tancredipalmeri : Il pagellone dello scudetto #Inter19 CONTE voto 10: Perfezione, e basta. Più forte di tutto, anche dei propri tif… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku sorpresa

Inter Dipendenza

Per l'ex presidente nerazzurro, intervistato da Sky Sport,"è l'emblema di questa vittoria, ... ma anche Hakimi "è stato una". E poi la difesa, "certamente granitica o lo stesso ...La(decisamente positiva) per il lavoro di Antonio Conte e il feeling che è riuscito a creare con il mondo nerazzurro. Un applauso a Romelu, considerato un top player, e qualche ...Il capolavoro si è finalmente completato, persino in anticipo rispetto alle previsioni. Il pomeriggio reggiano ha certificato anche con la matematica la vittoria dello scudetto da ...Lo storico numero 6 nerazzurro celebra il titolo e non dimentica il passato: "In realtà ne vinsi uno anche io, nel 1998... Lippi? Inter nel cuore, ma con lui non potevo continuare" ...