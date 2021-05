Luigi Favoloso annuncia la fine della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, ma Nina Moric… (Di martedì 4 maggio 2021) Luigi Mario Favoloso ha annunciato sui social di essere stato dichiarato innocente dopo le accuse di violenza ai danni di Nina Moric e di suo figlio Carlos Maria Corona. La modella e l’ex gieffino sono stati fidanzati per diversi anni e durante la loro relazione Luigi aveva conosciuto anche Carlos, figlio di Nina e dell’ex marito Fabrizio Corona. La Moric aveva raccontato la sua versione nel salotto televisivo di Barbara D’Urso alla quale aveva mostrato le prove delle violenze. Tra queste alcune foto del suo corpo pieno di lividi. Anche Favoloso aveva voluto dare la sua versione dei fatti a Live – Non è la D’Urso e alla conduttrice aveva chiarito la sua posizione dopo aver saputo di essere finito nel registro degli indagati. Oggi, a distanza di ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021)Mariohato sui social di essere stato dichiarato innocente dopo le accuse di violenza ai danni diMoric e di suo figlio Carlos Maria Corona. La moe l’ex gieffino sono stati fidanzati per diversi anni e durante la loro relazioneaveva conosciuto anche Carlos, figlio die dell’ex marito Fabrizio Corona. La Moric aveva raccontato la sua versione nel salotto televisivo di Barbara D’Urso alla quale aveva mostrato le prove delle violenze. Tra queste alcune foto del suo corpo pieno di lividi. Ancheaveva voluto dare la sua versione dei fatti a Live – Non è la D’Urso e alla conduttrice aveva chiarito la sua posizione dopo aver saputo di essere finito nel registro degli indagati. Oggi, a distanza di ...

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Stalking a Nina Moric, chiesta l'archiviazione per Luigi Favoloso -… - Daniconlakappa : Ma tutti quelli che accusavano Luigi Mario Favoloso ora dove sono? Spero che vi quereli tutti per diffamazione ?? - IsaeChia : #LuigiFavoloso annuncia la fine della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, ma #NinaMoric… - mattinodinapoli : Stalking: chiesta archiviazione per Luigi Favoloso, ?ex fidanzato di Nina Moric - zazoomblog : Luigi Favoloso è “innocente”: la reazione di Nina Moric - #Luigi #Favoloso #“innocente”: -