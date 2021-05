L'Ue si riapre ai vaccinati del resto del mondo (Di martedì 4 maggio 2021) Per salvare la stagione turistica l'Unione europea vuole riaprirsi al resto del mondo e così, come aveva annunciato da Ursula von der Leyen in un'intervista al New York Times, intende sbloccare le sue frontiere ai cittadini dei paesi terzi che sono stati vaccinati o che hanno una situazione epidemiologica rassicurante. La Commissione ieri ha presentato una serie di modifiche alla Raccomandazione sulle restrizioni per i viaggi non essenziali dai paesi terzi verso l'Ue. Gli stati membri dovrebbero consentire i viaggi alle persone che hanno ricevuto l'ultima dose del vaccino raccomandata 14 giorni prima del loro arrivo nell'Ue. Inoltre, la Commissione vuole aumentare la soglia che porta al blocco dei viaggi essenziali da un paese terzo da 25 a 100 casi ogni 100.000 abitanti. "E' giunto il momento di far rivivere l'industria del turismo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) Per salvare la stagione turistica l'Unione europea vuole riaprirsi aldele così, come aveva annunciato da Ursula von der Leyen in un'intervista al New York Times, intende sbloccare le sue frontiere ai cittadini dei paesi terzi che sono statio che hanno una situazione epidemiologica rassicurante. La Commissione ieri ha presentato una serie di modifiche alla Raccomandazione sulle restrizioni per i viaggi non essenziali dai paesi terzi verso l'Ue. Gli stati membri dovrebbero consentire i viaggi alle persone che hanno ricevuto l'ultima dose del vaccino raccomandata 14 giorni prima del loro arrivo nell'Ue. Inoltre, la Commissione vuole aumentare la soglia che porta al blocco dei viaggi essenziali da un paese terzo da 25 a 100 casi ogni 100.000 abitanti. "E' giunto il momento di far rivivere l'industria del turismo ...

