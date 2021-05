L'Ue congela l'accordo sugli investimenti con la Cina (Di martedì 4 maggio 2021) L'Ue "sospende" i suoi sforzi per la ratifica dell'accordo sugli investimenti siglato con la Cina lo scorso dicembre. Lo ha reso noto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in un'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) L'Ue "sospende" i suoi sforzi per la ratifica dell'siglato con lalo scorso dicembre. Lo ha reso noto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in un'...

ansaeuropa : Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'accordo alla luce del recente inasprimento delle relazioni diplomatiche tra… - papel61 : RT @CCKKI: L'#UE congela l'accordo sugli investimenti con la #Cina. Dombrovskis: 'Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'intesa' L'epilog… - CCKKI : L'#UE congela l'accordo sugli investimenti con la #Cina. Dombrovskis: 'Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'inte… - giornaleradiofm : L'Ue congela l'accordo sugli investimenti con la Cina: (ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - L'Ue 'sospende' i suoi sforzi p… - F_Menchetti : Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina -

Ultime Notizie dalla rete : congela accordo L'Ue congela l'accordo sugli investimenti con la Cina La Commissione europea ha sospeso i suoi sforzi per far ratificare dagli Stati membri e dal Parlamento l'accordo sugli investimenti concluso alla fine del 2020 con la Cina, alla luce del recente ...

America is back. Nelli Feroci spiega lo stop Ue all'accordo con la Cina L'Ue congela l'accordo commerciale con la Cina Sei mesi dopo il primo, prematuro strappo fra Bruxelles e Washington DC, con la firma dell'Ue sul maxi - accordo sugli investimenti diretti esteri ...

L'Ue congela l'accordo sugli investimenti con la Cina La Prealpina Lâ Ue congela lâ accordo sugli investimenti con la Cina Entornointeligente.com / (ANSA) â?” BRUXELLES, 04 MAG â?” Lâ??Ue “sospende” i suoi sforzi per la ratifica dellâ??accordo sugli investimenti siglato con la Cina lo scorso dicembre. Lo ha reso noto il v ...

L’Unione Europea rilancia i rapporti con l’India e “congela” quelli con la Cina Bruxelles ha ribadito che intende sospendere i suoi sforzi in vista di una rapida ratifica del recente accordo sugli investimenti con la Cina ...

La Commissione europea ha sospeso i suoi sforzi per far ratificare dagli Stati membri e dal Parlamento l'sugli investimenti concluso alla fine del 2020 con la Cina, alla luce del recente ...L'Uel'commerciale con la Cina Sei mesi dopo il primo, prematuro strappo fra Bruxelles e Washington DC, con la firma dell'Ue sul maxi -sugli investimenti diretti esteri ...Entornointeligente.com / (ANSA) â?” BRUXELLES, 04 MAG â?” Lâ??Ue “sospende” i suoi sforzi per la ratifica dellâ??accordo sugli investimenti siglato con la Cina lo scorso dicembre. Lo ha reso noto il v ...Bruxelles ha ribadito che intende sospendere i suoi sforzi in vista di una rapida ratifica del recente accordo sugli investimenti con la Cina ...