Luana morta sul lavoro | la tragedia della mamma di Montemurlo

(Di martedì 4 maggio 2021) La borsa di pelle nera, con una bottiglietta d'acqua all'interno e la felpa che spunta fuori, è appoggiata in un angolofabbrica. Un carabiniere in divisa la recupera per consegnarla, quando ...

sul lavoro in una mattina di primavera, a due giorni di distanza dalla festa del Primo Maggio, all'interno di un capannone industriale dove si produce filato per tessere tele. Come sia ...sul posto di lavoro, lunedì 3 maggio. A distanza di due giorni dalla Festa del lavoro. Poco prima delle 10 è stata risucchiata da una macchina tessile nell' azienda di Prato in cui ...Luana D’Orazio, giovane operaia e anche giovane mamma di un bambino, è morta ieri in un azienda tessile a Montemurlo in provincia di Prato. È deceduta in ...Luana D'Orazio è morta in un'azienda di Prato dopo essere finita dentro l'ingranaggio dell'orditoio. Lascia un figlio piccolo ...