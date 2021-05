Luana morta sul lavoro, 2 indagati per tragedia Montemurlo (Di martedì 4 maggio 2021) Nell’inchiesta aperta dalla procura di Prato dopo la morte sul lavoro dell’operaia Luana D’Orazio in un’azienda tessile di Montemurlo sono state iscritte due persone nel registro degli indagati. Lo si apprende da fonti vicine agli investigatori. Le iscrizioni, al momento ritenute un atto dovuto, sono legate agli accertamenti tecnici in corso per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario in cui è rimasta incastrata e stritolata la 22enne pistoiese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Nell’inchiesta aperta dalla procura di Prato dopo la morte suldell’operaiaD’Orazio in un’azienda tessile disono state iscritte due persone nel registro degli. Lo si apprende da fonti vicine agli investigatori. Le iscrizioni, al momento ritenute un atto dovuto, sono legate agli accertamenti tecnici in corso per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario in cui è rimasta incastrata e stritolata la 22enne pistoiese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

