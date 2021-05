Luana D’Orazio, parla la mamma: «Lavorava per costruirsi un futuro. Ora basta morti sul lavoro» (Di martedì 4 maggio 2021) Emma Marrazzo è la mamma di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni morta a Montemurlo, in provincia di Prato, risucchiata in un rullo mentre stava lavorando. La signora non riesce a darsi pace per la scomparsa della figlia: «Mia figlia era bella, buona, era contenta del lavoro che svolgeva, anche se a volte tutti i lavori possono pesare, però le piaceva lavorare». Anche la titolare della ditta per cui Luana Lavorava «è distrutta e non sa come sia successo, proprio ieri aveva assunto un ragazzo per dare una mano a mia figlia». La signora Marrazzo ha quindi rivolto un appello affinché non si verifichino più tragedie come quella di Luana: «basta morti sul lavoro, non deve succedere né a 20 anni, né a 60, né a 70». A ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Emma Marrazzo è ladi, la ragazza di 22 anni morta a Montemurlo, in provincia di Prato, risucchiata in un rullo mentre stava lavorando. La signora non riesce a darsi pace per la scomparsa della figlia: «Mia figlia era bella, buona, era contenta delche svolgeva, anche se a volte tutti i lavori possono pesare, però le piaceva lavorare». Anche la titolare della ditta per cui«è distrutta e non sa come sia successo, proprio ieri aveva assunto un ragazzo per dare una mano a mia figlia». La signora Marrazzo ha quindi rivolto un appello affinché non si verifichino più tragedie come quella di: «sul, non deve succedere né a 20 anni, né a 60, né a 70». A ...

