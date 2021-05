Luana D’Orazio, Leonardo Pieraccioni: “Me la ricordo vagamente perché erano tanti. Notizia terribile, non ci sono parole” (Di martedì 4 maggio 2021) Luana D’Orazio aveva recitato come comparsa in un film diretto da Leonardo Pieraccioni. La ragazza morta a soli 22 anni dopo un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato, proprio sui suoi social aveva postato un collage di tre foto con Pieraccioni, Claudia Pandolfi ed Eleonora Di Miele, era il 2018 e tutti si trovavano sul set della pellicola “Se son rose“. D’Orazio, mamma di un bambino di soli cinque anni, era una ragazza piena di vita, una spensieratezza che raccontava, come tutte le ragazze della sua età, mostrando le vacanze, i momenti di festa con le amiche di sempre. “Sì, l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’erano tanti ragazzi, me la ricordo vagamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)aveva recitato come comparsa in un film diretto da. La ragazza morta a soli 22 anni dopo un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato, proprio sui suoi social aveva postato un collage di tre foto con, Claudia Pandolfi ed Eleonora Di Miele, era il 2018 e tutti si trovavano sul set della pellicola “Se son rose“., mamma di un bambino di soli cinque anni, era una ragazza piena di vita, una spensieratezza che raccontava, come tutte le ragazze della sua età, mostrando le vacanze, i momenti di festa con le amiche di sempre. “Sì, l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’ragazzi, me la...

