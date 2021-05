Luana D’Orazio, la 22enne morta sul lavoro a Prato: “Impigliata nel rullo del macchinario”. Aperta un’inchiesta: due indagati (Di mercoledì 5 maggio 2021) È rimasta Impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando, che l’ha trascinata uccidendola. Così è morta a 22 anni Luana D’Orazio, mamma di un bambino di 5 anni. Originaria di Pistoia, dove viveva con i genitori e il fratello, da circa un anno lavorava in un’azienda tessile del distretto di Prato, a Oste di Montemurlo. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 3 maggio, mentre la giovane stava lavorando all’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”. L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) È rimastaneldela cui stava lavorando, che l’ha trascinata uccidendola. Così èa 22 anni, mamma di un bambino di 5 anni. Originaria di Pistoia, dove viveva con i genitori e il fratello, da circa un anno lavorava in un’azienda tessile del distretto di, a Oste di Montemurlo. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 3 maggio, mentre la giovane stava lavorando all’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”. L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - frankiehinrgmc : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, operaia tessile, uccisa da un macchinario. Finché la sicurezza sul lavoro non sar… - fede_aresu : RT @GuidoCrosetto: La notizia di Luana D’Orazio, ragazza di 23 anni, madre da pochissimo, morta sul lavoro, straziata da una macchina, canc… - fede_aresu : RT @casamacombo: Luana d'Orazio, operaia, 22 anni, è stata risucchiata dal rullo della macchina tessile dell'azienda dove lavorava. Lascia… -

