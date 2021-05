Luana D'Orazio, chi era la mamma 22enne morta in fabbrica: nel suo passato anche un film con Pieraccioni (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva solo 22 anni Luana D'Orazio , la giovane mamma morta schiacciata da un macchinario industriale in un'azienda tessile, Orditura Luana, a Oste di Montemurlo in provincia di Prato. Era diventata ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva solo 22 anniD', la giovaneschiacciata da un macchinario industriale in un'azienda tessile, Orditura, a Oste di Montemurlo in provincia di Prato. Era diventata ...

MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro in un'azienda tessile: una giovane madre di 22 anni è morta finendo dentro l'ingranaggio dell'… - Open_gol : Dal 1° gennaio 2021 al 1° maggio 2021 in Italia ci sono state 120 morti sul lavoro In pratica, una al giorno - Debora72174569 : RT @PBerizzi: I macchinari che uccidono i lavoratori sono azionati dall'indifferenza. Nel 2008, dopo varie inchieste, scrissi un libro sul… - robertodiloreto : RT @beabri: Luana D'Orazio, 22 anni, morta di lavoro a Montemurlo, Prato. È inaccettabile che nei luoghi di #lavoro vi siano ancora strume… -