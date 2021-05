LU-VE | da Intesa Sanpaolo 55 milioni di finanziamenti per obiettivi ESG

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –ha scelto di finanziare la crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo di LU-VE Group conper un totale di 55di euro. Un prestito S-Loan pari a 30di euro è finalizzato a sostenere il capitale circolante e i piani di sviluppo dell’azienda incentrati su nuovi programmi ESG (Environmental, Social, Governance) già strategici per la società. A questo si aggiunge un finanziamento pari a 25di euro che LU-VE ha ottenuto a valere sul plafond di 6 miliardi che il Gruppoha destinato allo sviluppo dell’Economia Circolare, con l’obiettivo di sostenere le migliori aziende del territorio nel perseguire piani di crescita responsabile e promuovere la loro capacità ...

