Lotta | Nikoloz Kakhelashvili non può più sbagliare | ultima chance per il pass olimpico dopo due medaglie agli Europei

(Di martedì 4 maggio 2021) L’argento2020, poi la pandemia blocca tutto: un’opportunità in più in realtà per, cheaver dovuto saltare i Mondiali 2019 digreco-romana qualificanti per i Giochi, in quanto non in possesso delaporto italiano, il 30 luglio 2020 finalmente si vede conferire la cittadinanza italiana dal Consiglio dei Ministri. Da lì parte la rincorsa dinei -97 kg verso i Giochi: mancata, ma non per colpa sua la prima occasione, ne restavano due altore ormai italiano a tutti gli effetti. La prima però non va a buon fine: nel torneo di qualificazione olimpica su base continentaleè testa di serie numero 1 e si spinge fino alle semifinali. L’ultimo ...