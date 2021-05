Lorena Loiacono Muoiono più persone di quante ne nascono. E così l'Italia,

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono

Leggo.it

Muoiono più persone di quante ne nascono. E così l'Italia, anno dopo anno, sta sparendo. Il triste bilancio arriva dai dati dell'Istat che, nel suo report sugli indicatori demografici ...per 'il Messaggero' test a scuola Impossibile da realizzare, l'idea di riportare tutti gli studenti in classe a partire da lunedì prossimo è definitivamente sfumata. Non sarà quindi ...Lorena LoiaconoMuoiono più persone di quante ne nascono. E così l'Italia, anno dopo anno, sta sparendo. Il triste bilancio arriva dai dati dell'Istat che, nel suo report sugli ...Lorena LoiaconoQuattro morti in quattro giorni, il fine settimana a Roma è stato segnato da una terribile scia di sangue. Hanno perso la vita la giovanissima Elena, investita da un'auto giovedì ...