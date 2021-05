Lo sport per bambini vince la pandemia di Coronavirus: Delle accademie di calcio di 211 paesi propongono candidati per Football for Friendship eWorld Championship (Di martedì 4 maggio 2021) MOSCA, 4 maggio 2021 /PRNewswire/



Il periodo di iscrizione dei candidati al Football for Friendship eWorld Championship des progetto sociale per bambini (F4F) di Gazprom è terminato il1°maggio. Il 14 maggio inizia ufficialmente il campionato mondiale online 2021. A causa della pandemia il progetto F4F, come nel 2020, anche quest'anno si svolgerà sotto forma di manifestazione esport. Ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 provenienti da 211 paesi formeranno 32 squadre amichevoli, per partecipare all'e-Champion di F4F 2021. Il campionato verrà trasmesso nella "F4F World", il simulatore di calcio disponibile gratuitamente in 27 lingue per MS, Apple MacOS, Android e iOS. Può essere utilizzato dagli appassionati di ...

