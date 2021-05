Lo Special ritorno... Mourinho alla Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Jose Mourinho torna in Italia, undici anni dopo l'addio all'Inter nella notte del Triplete a Madrid. Ha accettato la proposta della Roma che lo ha annunciato con largo anticipo e a sorpresa, dopo aver dato il benservito a Fonseca che a fine stagione lascerà la panchina giallorossa su cui si era seduto nel 2019. Leggi su panorama (Di martedì 4 maggio 2021) Josetorna in Italia, undici anni dopo l'addio all'Inter nella notte del Triplete a Madrid. Ha accettato la proposta dellache lo ha annunciato con largo anticipo e a sorpresa, dopo aver dato il benservito a Fonseca che a fine stagione lascerà la panchina giallorossa su cui si era seduto nel 2019.

