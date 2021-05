L'NFT del meme 'Disaster girl' è stato venduto per 500 mila dollari (Di martedì 4 maggio 2021) Zoe Roth continua a sorridere furbescamente sui disastri (e a guadagnarci sopra) La foto di Zoe Roth è stata venduta su Foundation e parte del ricavato andrà in beneficienza Leggi su it.mashable (Di martedì 4 maggio 2021) Zoe Roth continua a sorridere furbescamente sui disastri (e a guadagnarci sopra) La foto di Zoe Roth è stata venduta su Foundation e parte del ricavato andrà in beneficienza

gblase493 : RT @umbertomacchi: ? #NFT: la nuova frontiera delle #blockchain che sta riscrivendo il concetto di “proprietà digitale”. ?? Come funzionan… - moneypuntoit : ?? Gli NFT più costosi del mondo venduti finora: la classifica ?? - HDblog : RT @HDblog: Disaster Girl: la bambina del meme l'ha venduto come NFT per 500.000 dollari - popup_2015 : RT @fraasco85: Zilliqa: i top player scelgono la blockchain del brand e lo comunicano sui social. Info nel post di @popup_2015! #Blockchain… - popup_2015 : RT @startupmag17: Zilliqa: i top player scelgono la blockchain del brand e lo comunicano sui social. Info nel post di @popup_2015 di @fraas… -

Ultime Notizie dalla rete : NFT del The Sandbox, riaperte le vendite: vola il mercato dei terreni digitali ...del Wall Street Journal e della CNBC . Molti italiani lo hanno capito in anticipo, diventando una delle community più numerose a livello globale con migliaia di investitori", dice il Community NFT ...

Ebay: si a criptovalute e NFT Ha anche rivelato che eBay sta 'esplorando opportunità' su come consentire la vendita di NFT,i Non ... L'apertura del mercato all'asta online per gli NTF è un evento molto interessante, vista la ...

NFT e arte. Una guida per capire meglio Artribune Auto elettriche, in Emilia Romagna uno stabilimento produttivo: 1000 posti di lavoro Silk-FAW è una joint venture tra una società che si occupa di design automotive e uno dei maggiori produttori di auto cinesi. Comincerà a produrre auto elettriche in Emilia Romagna ...

Bitcoin è disgustoso! Ecco il parere di Charlie Munger, socio storico di Warren Buffett Il vicepresidente di Berskshire Hathaway, e storico socio in affari di Warren Buffett, esprime il proprio parere su Bitcoin definendolo uno sviluppo contrario agli interessi della civilità ...

...Wall Street Journal e della CNBC . Molti italiani lo hanno capito in anticipo, diventando una delle community più numerose a livello globale con migliaia di investitori", dice il Community...Ha anche rivelato che eBay sta 'esplorando opportunità' su come consentire la vendita di,i Non ... L'aperturamercato all'asta online per gli NTF è un evento molto interessante, vista la ...Silk-FAW è una joint venture tra una società che si occupa di design automotive e uno dei maggiori produttori di auto cinesi. Comincerà a produrre auto elettriche in Emilia Romagna ...Il vicepresidente di Berskshire Hathaway, e storico socio in affari di Warren Buffett, esprime il proprio parere su Bitcoin definendolo uno sviluppo contrario agli interessi della civilità ...