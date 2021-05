LIVE Sinner-Pella | Masters1000 Madrid in DIRETTA | si parte!

(Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Servizio vincente dell’argentino. 0-15 Molto profondocol rovescio,non tiene lo scambio e spedisce in rete il suo colpo. 1-0. Primo game rapido in favore dell’azzurro. 40-0manovra bene e chiude con un ottimo lungo linea di dritto. 30-0 Scambio molto lungo chiuso da un rovescio a incrociare fulmineo di. 15-0 Rovescio da fondo disastroso diche regala subito un punto all’azzurro. 11.08 Si parte. Al servizio! 11.05 Sin qui non è stata una stagione entusiasmante per il tennista argentino che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. 11.00 ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Pella Masters1000 Madrid in DIRETTA: debutto contro l’esperto argentino - #Sinner-Pella #Masters1000… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Jannikoggi se la vede con Guido Pella in occasione del primo turno del Masters 1000 di Madrid 2021 ... SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita va in scena nella giornata ...Così facendo, 'Ceck' ha raggiunto nel tabellone principale i connazionali Jannik, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita va in scena ...Il match Sinner-Pella, valido per i trentaduesimi di finale del torneo ATP Madrid 2021, sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky (live streaming tramite SkyGo e la piattaforma NowTv). Oltre ...Ecco come vedere il primo turno tra Sinner e Pella in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 ...