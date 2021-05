LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: comincia gara-5! (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Grandissima difesa di Tarczewski che obbliga Reynolds all’infrazione di passi. 5-8 TRIPLA DI DELANEY! 2-8 Piazzato di Reynolds. Subito timeout per Messina. 2-6 Lucic esce dai blocchi e trova solo la retina. 2-4 Si sblocca anche Milano con l’appoggio al vetro di LeDay. 0-4 Piazzato di Johnson dall’angolo. 0-2 Il primo canestro è una schiacciata di Reynolds. 20.45 INNO DELL’Eurolega! 20.43: Ci siamo! Seguite con noi questi 40 minuti di grande passione ed emozione. 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.34: Le parole di Ettore Messina “E’ una gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione” 20.30: Intanto abbiamo la seconda squadra che si qualifica alle Final Four. E’ ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrandissima difesa di Tarczewski che obbliga Reynolds all’infrazione di passi. 5-8 TRIPLA DI DELANEY! 2-8 Piazzato di Reynolds. Subito timeout per Messina. 2-6 Lucic esce dai blocchi e trova solo la retina. 2-4 Si sblocca anchecon l’appoggio al vetro di LeDay. 0-4 Piazzato di Johnson dall’angolo. 0-2 Il primo canestro è una schiacciata di Reynolds. 20.45 INNO DELL’! 20.43: Ci siamo! Seguite con noi questi 40 minuti di grande passione ed emozione. 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.34: Le parole di Ettore Messina “E’ una5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione” 20.30: Intanto abbiamo la seconda squadra che si qualifica alle Final Four. E’ ...

