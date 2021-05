LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 82-70, Eurolega basket in DIRETTA: ultimi cinque minuti di gara-5 (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 91-79 SHIEEEEEEEEEEEEEEEEELDS DA TRREEEEEEEEEEEE! INCREDIBILEEEEEEEE 88-79 Johnson dall’angolo. REYNOLDS SBAGLIA! Due minuti alla fine. Milano deve giocare con il tempo. 88-77 Delaney va al ferro e mette il +11 86-77 DELANEEEEEEEEEY TRIPLAAAAAAAAA! 83-77 Tripla dall’angolo di Sisko. Il Bayern ora è sul -6. Timeout di Messina 83-74 Reynolds con il gancio mancino. 83-72 Un solo libero di Delaney. Quattro minuti alla fine. 82-72 Ancora due di Baldwin in penetrazione. 82-70 Arresto e tiro di Baldwin. 82-68 Due liberi di Zipser. 82-66 Hines ancora con una grande giocata sull’assist di Rodriguez. 80-66 Un solo libero per Lucic. Milano entra in bonus. 80-65 Il cameriere di Rodriguez per il +15 milanese. Sei minuti e mezzo alla fine. LA ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91-79 SHIEEEEEEEEEEEEEEEEELDS DA TRREEEEEEEEEEEE! INCREDIBILEEEEEEEE 88-79 Johnson dall’angolo. REYNOLDS SBAGLIA! Duealla fine.deve giocare con il tempo. 88-77 Delaney va al ferro e mette il +11 86-77 DELANEEEEEEEEEY TRIPLAAAAAAAAA! 83-77 Tripla dall’angolo di Sisko. Ilora è sul -6. Timeout di Messina 83-74 Reynolds con il gancio mancino. 83-72 Un solo libero di Delaney. Quattroalla fine. 82-72 Ancora due di Baldwin in penetrazione. 82-70 Arresto e tiro di Baldwin. 82-68 Due liberi di Zipser. 82-66 Hines ancora con una grande giocata sull’assist di Rodriguez. 80-66 Un solo libero per Lucic.entra in bonus. 80-65 Il cameriere di Rodriguez per il +15 milanese. Seie mezzo alla fine. LA ...

