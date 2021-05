LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 7-10, Eurolega basket in DIRETTA: buon inizio degli ospiti (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21-20 Seeley in rovesciata per il -1. 21-18 TRIPLA DEL CHACHO! 18-18 Bel canestro in penetrazione di Seeley. 18-16 Shields vola in contropiede e appoggia al ferro. Due minuti a fine primo quarto e timeout per Trinchieri. 16-16 Cioccolatino di Rodriguez che Hines deve solo scartare. 14-16 Pazzesco Johnson. Ancora in fotocopia con il jumper dall’angolo. 14-14 Datome esce dal blocco e muove la retina 12-14 Tripla di Shields! 9-14 Ancora Johnson dall’angolo. 9-12 Shields glaciale dalla lunetta. 7-12 Arresto e tiro di Baldwin. 7-10 Tap in di Johnson. Sono passati cinque minuti. 7-8 Due liberi di Delaney. Secondo fallo di Reynolds. Molto importante per Milano. Grandissima difesa di Tarczewski che obbliga Reynolds all’infrazione di passi. 5-8 TRIPLA DI DELANEY! 2-8 Piazzato di Reynolds. Subito timeout per Messina. 2-6 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-20 Seeley in rovesciata per il -1. 21-18 TRIPLA DEL CHACHO! 18-18 Bel canestro in penetrazione di Seeley. 18-16 Shields vola in contropiede e appoggia al ferro. Due minuti a fine primo quarto e timeout per Trinchieri. 16-16 Cioccolatino di Rodriguez che Hines deve solo scartare. 14-16 Pazzesco Johnson. Ancora in fotocopia con il jumper dall’angolo. 14-14 Datome esce dal blocco e muove la retina 12-14 Tripla di Shields! 9-14 Ancora Johnson dall’angolo. 9-12 Shields glaciale dalla lunetta. 7-12 Arresto e tiro di Baldwin. 7-10 Tap in di Johnson. Sono passati cinque minuti. 7-8 Due liberi di Delaney. Secondo fallo di Reynolds. Molto importante per. Grandissima difesa di Tarczewski che obbliga Reynolds all’infrazione di passi. 5-8 TRIPLA DI DELANEY! 2-8 Piazzato di Reynolds. Subito timeout per Messina. 2-6 ...

Eurosport_IT : Win or go home: questa sera tutti a tifare Olimpia Milano! ?????? Gara 5 è LIVE su Eurosport Player e Discovery+ ????… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 0-0 gara-5 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-… - FSolibello : RT @Italbasket: ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Player! ??… - Italbasket : ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Pl… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-5 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA -