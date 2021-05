LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 50-40, Eurolega basket in DIRETTA: Shields guida il vantaggio milanese all’intervallo (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano avanti di dieci punti all’intervallo grazie ad un strepitoso Shavon Shields da 18 punti. 50-40 Lucic si fa tutto il campo e serve Gist che non sbaglia l’appoggio al vetro. 50-38 GIGIIIIIIIII DATOMEEEEE TRIPLAAAAA! 15 secondi alla fine. 47-38 Reynolds vola a rimbalzo e appoggia al vetro. 28 secondi a fine secondo quarto. 47-36 Hines attacca la linea di fondo e appoggia in rovesciata. 45-36 Tre liberi pesantissimi di Shields. 42-36 Tap in di Gist. Bayern sul -6 ad un minuto e mezzo dalla fine. 42-34 Arresto e tiro di Baldwin. LeDay purtroppo sbaglia la tripla da solo dall’angolo. Poi sul contatto a rimbalzo resta a terra Zipser. 42-32 Zipser appoggia di mancina il -10. 42-29 CHACHOOOOOO! TRIPLAAAA DA 10 METRI! 39-29 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!avanti di dieci puntigrazie ad un strepitoso Shavonda 18 punti. 50-40 Lucic si fa tutto il campo e serve Gist che non sbaglia l’appoggio al vetro. 50-38 GIGIIIIIIIII DATOMEEEEE TRIPLAAAAA! 15 secondi alla fine. 47-38 Reynolds vola a rimbalzo e appoggia al vetro. 28 secondi a fine secondo quarto. 47-36 Hines attacca la linea di fondo e appoggia in rovesciata. 45-36 Tre liberi pesantissimi di. 42-36 Tap in di Gist.sul -6 ad un minuto e mezzo dalla fine. 42-34 Arresto e tiro di Baldwin. LeDay purtroppo sbaglia la tripla da solo dall’angolo. Poi sul contatto a rimbalzo resta a terra Zipser. 42-32 Zipser appoggia di mancina il -10. 42-29 CHACHOOOOOO! TRIPLAAAA DA 10 METRI! 39-29 ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 42-32 gara-5 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia… - Eurosport_IT : Win or go home: questa sera tutti a tifare Olimpia Milano! ?????? Gara 5 è LIVE su Eurosport Player e Discovery+ ????… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 0-0 gara-5 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-… - FSolibello : RT @Italbasket: ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Player! ??… - Italbasket : ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Pl… -