LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 24-22, gara-5 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 4 maggio 2021) AX Armani Exchange Milano e Bayern Monaco si sfidano in gara-5 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2020/2021. Batticuore al Mediolanum Forum, dove l’Olimpia giocherà una delle partite più importanti dell’ultimo decennio: quella che può valere l’accesso alla Final Four che mancano dal 1992. Gli uomini di Messina hanno fatto il loro dovere nelle prime due gare meneghine, ma la trasferta in Baviera è stata però avara di soddisfazioni con due ko in altrettanti match. Martedì 4 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA COME SEGUIRE Olimpia Milano-Bayern Monaco IN ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) AX Armani Exchangesi sfidano in-5 dei quarti di finale deidi. Batticuore al Mediolanum Forum, dove l’giocherà una delle partite più importanti dell’ultimo decennio: quella che può valere l’accesso alla Final Four che mancano dal 1992. Gli uomini di Messina hanno fatto il loro dovere nelle prime due gare meneghine, ma la trasferta in Baviera è stata però avara di soddisfazioni con due ko in altrettanti match. Martedì 4 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LACOME SEGUIREIN ...

Eurosport_IT : Win or go home: questa sera tutti a tifare Olimpia Milano! ?????? Gara 5 è LIVE su Eurosport Player e Discovery+ ????… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 0-0 gara-5 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-… - FSolibello : RT @Italbasket: ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Player! ??… - Italbasket : ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Pl… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-5 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA -