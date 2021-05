LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 24-22, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio milanese a fine primo quarto (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 35-24 Due liberi di Delaney. Sei minuti all’intervallo. 33-24 Jumper di Reynolds sulla sirena dei 24 secondi. 33-22 Hines con l’appoggio al vetro del +11 dopo una magata senza senso di Rodriguez. 31-22 CHE PARTITA STA FACENDO SHIELDS! Palla recuperata e appoggio al vetro. Quindici punti di Shields Parziale di 10-0 che prosegue. 29-22 SHIEEEEEEEEELDS! TRIPLAAAAAA! 26-22 Arresto e tiro frontale di Zipser. FINISCE IL primo quarto! Milano chiude avanti alla prima sirena resistendo ad un Bayern quasi perfetto dal campo. Grande equilibrio comunque dopo i primi dieci minuti. 24-22 SHIEEEEEEEEELDS! TRIPLAAAAAA SULLA SIRENAAAAA! 21-22 Ancora un super canestro del Bayern con Lucic. Ultimo tiro per Milano! 21-20 Seeley in rovesciata per il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-24 Due liberi di Delaney. Sei minuti all’intervallo. 33-24 Jumper di Reynolds sulla sirena dei 24 secondi. 33-22 Hines con l’appoggio al vetro del +11 dopo una magata senza senso di Rodriguez. 31-22 CHE PARTITA STA FACENDO SHIELDS! Palla recuperata e appoggio al vetro. Quindici punti di Shields Parziale di 10-0 che prosegue. 29-22 SHIEEEEEEEEELDS! TRIPLAAAAAA! 26-22 Arresto e tiro frontale di Zipser. FINISCE ILchiude avanti alla prima sirena resistendo ad unquasi perfetto dal campo. Grande equilibrio comunque dopo i primi dieci minuti. 24-22 SHIEEEEEEEEELDS! TRIPLAAAAAA SULLA SIRENAAAAA! 21-22 Ancora un super canestro delcon Lucic. Ultimo tiro per! 21-20 Seeley in rovesciata per il ...

Eurosport_IT : Win or go home: questa sera tutti a tifare Olimpia Milano! ?????? Gara 5 è LIVE su Eurosport Player e Discovery+ ????… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 0-0 gara-5 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-… - FSolibello : RT @Italbasket: ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Player! ??… - Italbasket : ?? Ci siamo! È il momento. Alle 20.45 Gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Live su Discovery+ è Eurosport Pl… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-5 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA -