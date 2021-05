LIVE Manchester City-PSG, Champions League in DIRETTA: le formazioni ufficiali. Non ce la fa Mbappè, al suo posto c’è Icardi (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Non ce la fa, tra i francesi, Mbappè – che parte dalla panchina a causa di un problema fisico non pienamente smaltito – al suo posto da attaccante centrale “puro” ci sarà Mauro Icardi, con il trio Di Maria-Verratti-Neymar alle sue spalle. 20.00 Un’ora al calcio d’inizio del ritorno di questo appassionante duello che metterà in palio il primo biglietto con vista sulla finale di Istanbul. 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali del matchManchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Non ce la fa, tra i francesi,– che parte dalla panchina a causa di un problema fisico non pienamente smaltito – al suoda attaccante centrale “puro” ci sarà Mauro, con il trio Di Maria-Verratti-Neymar alle sue spalle. 20.00 Un’ora al calcio d’inizio del ritorno di questo appassionante duello che metterà in palio il primo biglietto con vista sulla finale di Istanbul. 19.55 Arrivano ledel match(4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; ...

