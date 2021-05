LIVE Manchester City-PSG 2-0, Champions League in DIRETTA: francesi in dieci. Di Maria espulso. Inglesi a un passo dalla finalissima (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Fioccano i gialli: anche De Bruyne ora viene ammonito. 73? Verratti va vicinissimo al secondo giallo in pochi minuti. L’arbitro soprassiede per provare a calmare gli animi. 72? Il match si innervosisce: anche Zinchenko viene ammonito 71? Il PSG ha perso la testa: Verratti viene ammonito per un fallo su Foden e la conseguente protesta. 69? espulso DI Maria! L’argentino litiga con Fernandinho per una rimessa laterale reagendo in malo modo e colpendo con un pestone il brasiliano. L’arbitro tira fuori il cartellino rosso trovando conferme anche nel VAR. 68? Ora i parigini provano a caricare a testa bassa lasciando però scoperta la metà campo: il rischio di contropiedi è altissimo. 65? La reazione del PSG si traduce in un paio di tiri, scoccati da Paredes e Draxler, che non ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Fioccano i gialli: anche De Bruyne ora viene ammonito. 73? Verratti va vicinissimo al secondo giallo in pochi minuti. L’arbitro soprassiede per provare a calmare gli animi. 72? Il match si innervosisce: anche Zinchenko viene ammonito 71? Il PSG ha perso la testa: Verratti viene ammonito per un fallo su Foden e la conseguente protesta. 69?DI! L’argentino litiga con Fernandinho per una rimessa laterale reagendo in malo modo e colpendo con un pestone il brasiliano. L’arbitro tira fuori il cartellino rosso trovando conferme anche nel VAR. 68? Ora i parigini provano a caricare a testa bassa lasciando però scoperta la metà campo: il rischio di contropiedi è altissimo. 65? La reazione del PSG si traduce in un paio di tiri, scoccati da Paredes e Draxler, che non ...

