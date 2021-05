LIVE Manchester City-PSG 1-0, Champions League in DIRETTA: si entra negli ultimi cinque minuti di uno strano primo tempo (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Il PSG prova il serrate finale in questo primo tempo. Neymar subisce fallo da Bernardo Silva: il brasiliano si arrabbia, l’arbitro richiama il giocatore del City. 36? Conclusione alta di Herrera che riesce ad addomesticare il cross basso di Diallo, ma non trova lo specchio della porta avversaria. 33? Azione infinita del PSG che si conclude con un bruttissimo cross di Marquinhos: preda facile per Ederson. 30? Scocca la mezz’ora, che viene salutata da un tiro a giro di De Bruyne: palla alta sopra la traversa di Keylor Navas. 29? Il PSG riesce a riconquistare la palla con Verrratti che in uscita subisce anche fallo da Fernandinho. 28? Ribaltamento di fronte, Florenzi chiude su Foden mettendo in angolo. 27? Tentativo di assist di Di Maria: impreciso il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Il PSG prova il serrate finale in questo. Neymar subisce fallo da Bernardo Silva: il brasiliano si arrabbia, l’arbitro richiama il giocatore del. 36? Conclusione alta di Herrera che riesce ad addomesticare il cross basso di Diallo, ma non trova lo specchio della porta avversaria. 33? Azione infinita del PSG che si conclude con un bruttissimo cross di Marquinhos: preda facile per Ederson. 30? Scocca la mezz’ora, che viene salutata da un tiro a giro di De Bruyne: palla alta sopra la traversa di Keylor Navas. 29? Il PSG riesce a riconquistare la palla con Verrratti che in uscita subisce anche fallo da Fernandinho. 28? Ribaltamento di fronte, Florenzi chiude su Foden mettendo in angolo. 27? Tentativo di assist di Di Maria: impreciso il ...

