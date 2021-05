LIVE Manchester City-PSG 0-0, Champions League in DIRETTA: si comincia! Neymar e compagni subito alla caccia del gol del vantaggio (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Inizio problematico per i giocatori. Il campo crea più problemi del previsto in termini di aderenza. SI comincia! E’ IL PSG A SMISTARE IL PRIMO PALLONE. 20.57 Sorteggio fra i capitani: qualche minuto al via. 20.55 Iniziano le operazioni di accesso al campo delle due squadre. Il terreno dell’Ethiad Stadium è completamente coperto da una coltre di ghiaccio. 20.50 Chi potrà risolvere la partita? De Bruyne o Di Maria, Neymar o Foden? 20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dagli allenatori. 20.40 Sale la tensione, venti minuti all’inizio del match. 20.35 Squadre in campo, vestite in maniera quasi totalmente invernale, per il riscaldamento. 20.30 Tempo rigido in quel di Manchester, sul campo dell’Ethiad si è ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Inizio problematico per i giocatori. Il campo crea più problemi del previsto in termini di aderenza. SIE’ IL PSG A SMISTARE IL PRIMO PALLONE. 20.57 Sorteggio fra i capitani: qualche minuto al via. 20.55 Iniziano le operazioni di accesso al campo delle due squadre. Il terreno dell’Ethiad Stadium è completamente coperto da una coltre di ghiaccio. 20.50 Chi potrà risolvere la partita? De Bruyne o Di Maria,o Foden? 20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dagli allenatori. 20.40 Sale la tensione, venti minuti all’inizio del match. 20.35 Squadre in campo, vestite in maniera quasi totalmente invernale, per il riscaldamento. 20.30 Tempo rigido in quel di, sul campo dell’Ethiad si è ...

