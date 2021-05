LIVE – Italia-Canada 3-5: curling, Mondiali femminili Calgary 2021 in DIRETTA (Di martedì 4 maggio 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Canada, valevole per i Mondiali femminili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Le azzurre si preparano a uno degli incontri più difficili della rassegna iridata. La selezione Italiana affronta le padrone di casa, una delle più temibili tra le squadre presenti L’incontro, in programma oggi martedì 4 maggio alle ore 17.30, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Canada 3-5 18.52 – ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Lascritta di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in. Le azzurre si preparano a uno degli incontri più difficili della rassegna iridata. La selezionena affronta le padrone di casa, una delle più temibili tra le squadre presenti L’incontro, in programma oggi martedì 4 maggio alle ore 17.30, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA3-5 18.52 – ...

welikeduel : Il test antidroga dei parlamentari di Fratelli D'Italia: il video di Antonio Bravetti #propagandalive… - fisco24_info : 'L'ultimo giorno di Roma', Alberto Angela collegato con tremila studenti: Oltre 3.000 studenti d’Italia oggi si son… - cam4_gay_italia : Questo #militare #sexy vi sta aspettando in Room! Però l’uniforme è già scivolata via... Va bene lo stesso?! Siam… - baseitaliaweb : ??LIVE?? - tommasosauro : Passate le Feste........ aumentano i #morti ! #Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 4 maggio. LIVE… -