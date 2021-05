LIVE Fognini-Berrettini, Masters1000 Madrid in DIRETTA: derby italiano attesissimo! (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti fra i due – Il programma della sfida – La cronaca di Fognini-Taberner Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby italiano fra Fabio Fognini e Matteo Berrettini, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il taggiasco e il romano si affrontano per la seconda volta: l’unico precedente risale agli Internazionali d’Italia del 2017 dove il ligure vinse 6-1 6-3 al debutto a LIVEllo Atp di Berrettini. Dopo la squalifica di Barcellona, Fognini è ripartito con il piede giusto vincendo in tre set contro il qualificato Taberner, in un match ricco di alti e bassi. L’incognita principale ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti fra i due – Il programma della sfida – La cronaca di-Taberner Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelfra Fabioe Matteo, valido per il secondo turno del Masters 1000 di. Il taggiasco e il romano si affrontano per la seconda volta: l’unico precedente risale agli Internazionali d’Italia del 2017 dove il ligure vinse 6-1 6-3 al debutto allo Atp di. Dopo la squalifica di Barcellona,è ripartito con il piede giusto vincendo in tre set contro il qualificato Taberner, in un match ricco di alti e bassi. L’incognita principale ...

CorsoProno : ??Live Fabio Fognini? - manamoli95 : RT @SkySport: ?? ATP MADRID ?? Fognini: 'Felice per lo scudetto all'Inter' ?? Al 2° turno c'è il derby con Berrettini ? - giovaafcim7 : RT @SkySport: ?? ATP MADRID ?? Fognini: 'Felice per lo scudetto all'Inter' ?? Al 2° turno c'è il derby con Berrettini ? - SkySport : ?? ATP MADRID ?? Fognini: 'Felice per lo scudetto all'Inter' ?? Al 2° turno c'è il derby con Berrettini ?… - SkySport : ?? ATP MADRID ?? Fognini: 'Potevo giocare meglio, ma conta il risultato' ?? C'è il derby con Berrettini al 2° turno ?… -