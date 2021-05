LIVE – Bollettino oggi | martedì 4 maggio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di martedì 4 maggio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, sono ben quindici le regioni/province autonome in zona gialla, cinque in zona arancione e la sola Valle d’Aosta in zona rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 5.948 nuovi, 256 morti, 13.038 guariti, 77.339 tamponi molecolari, 2.490 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che ...

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID?19 - bizcommunityit : Coronavirus Italia e Toscana: continua la sfida vaccini. Attesi i nuovi dati / LIVE - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino, piccola sintesi di quanto avvenga a live... - qn_lanazione : Coronavirus Italia e Toscana: continua la sfida vaccini. Attesi i nuovi dati / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Secondo il commissario straordinario per l'emergenza Covid 'se non si useranno tutti i vaccini la campagna non raggiungerà i risultati voluti'. Il tasso di positività nazionale scende intanto al 4,9%. ...Tasso di positività al 4,9%. Aumentano i ricoveri ordinari (+50) e scendono le terapie intensive ( - 34). L'Istat: il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso. Il ...LIVE – BOLLETTINO oggi, martedì 4 maggio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Roma, 4 maggio 2021 - Avanti tutta con la sfida vaccini. L'Italia prosegue nella somministrazione delle dosi anti covid. Il bollettino di lunedì 3 maggio ha mostrato un calo dei nuovi positivi dettato ...