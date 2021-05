L’isola dei famosi e la caduta del “maschio alfa”: fuori Gilles Rocca (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore romano, che aveva chiesto al pubblico di essere eliminato, ha anche rifiutato la possibilità extra di Playa Imboscada Leggi su lastampa (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore romano, che aveva chiesto al pubblico di essere eliminato, ha anche rifiutato la possibilità extra di Playa Imboscada

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - BITCHYFit : Andrea Cerioli si sente male a L’Isola dei Famosi - DidierCodani : RT @tempi_d: #Nasa #ISS #Italia Sicilia, Sardegna e l'isola dei nostri amici Corsi, la Corsica, visti dalla Stazione Spaziale Internaziona… - walter37688434 : @lovingsalemi NO.., perchè Venerdì c'è l'isola dei famosi. Le iene andranno in onda sempre e solo di Martedì. Quind… - QuelloCheTuSei : @Manuela54480389 Che poi che c’entra Tommaso e L’Isola con i tweet dei tifosi ancora devo capirlo ??????? -