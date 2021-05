Lino Guanciale drammatico sfogo sui social: le parole dell’attore (Di martedì 4 maggio 2021) Attore di successo di moltissime fiction targate Rai Lino Gunciale è impegnato anche socialmente. Artista di teatro a cui si è sempre dedicato con attenzione, anche se è la tv che gli ha dato la popolarità grazie a ruoli che hanno fatto emergere il suo talento ma anche il fascino. Dal ruolo d’avvocato cinico a quello di medico legale Lino Guanciale piace al pubblico e lui è grato di tanta attenzione. Lino Guanciale fonte InstagramLino Guanciale: “Una tragedia civile che si aggiunge alle dolorose perdite” Persona che non teme d’esporsi per una giusta causa Lino Guanciale ha manifestato, nel giorno dedicato al lavoro, tutta la sua solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo che da mesi a causa della ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Attore di successo di moltissime fiction targate RaiGunciale è impegnato anchemente. Artista di teatro a cui si è sempre dedicato con attenzione, anche se è la tv che gli ha dato la popolarità grazie a ruoli che hanno fatto emergere il suo talento ma anche il fascino. Dal ruolo d’avvocato cinico a quello di medico legalepiace al pubblico e lui è grato di tanta attenzione.fonte Instagram: “Una tragedia civile che si aggiunge alle dolorose perdite” Persona che non teme d’esporsi per una giusta causaha manifestato, nel giorno dedicato al lavoro, tutta la sua solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo che da mesi a causa della ...

oxigenjh : Sono scesa per fare una passeggiata con la Nina e sono rimasta bloccata perché stanno girando una serie Rai con Lin… - _Verdesperanza_ : Romanzi teatrali - “Le persiane verdi” di Georges Simenon Conversazione con Valerio Magrelli e Paolo Di Paolo Let… - an12frnc : RT @Cinguetterai: I bambini quando recitano solitamente non sono tanto bravi. Federico Ielapi è l’eccezione: ha 11 anni, è bravo e ha lavor… - Zappullaclary : RT @Cinguetterai: I bambini quando recitano solitamente non sono tanto bravi. Federico Ielapi è l’eccezione: ha 11 anni, è bravo e ha lavor… - mediterranew : Lino Guanciale protagonista della serie “Sopravvissuti”... -