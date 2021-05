L’infortunio di Mbappé | l’attaccante in panchina nel match Manchester City-Psg

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 maggio 2021) Ancora sfortuna per il Psg, chiamato a ribaltare il risultato dell’andata contro il(1-2). Piove sul bagnato per il club francese che non potrà contare su Mbappè dal primo minuto,si è infatti accomodato in. Secondo le ultime informazioni il fuoriclasse francese non ha superato il problema al polpaccio e non verrà rischiato da Pochettino. L’intenzione dell’allenatore è quella di schierarlo a partita in corso. Tutto è nelle mani di Icardi, sarà una partita fondamentale perex Inter che dovrà dimostrare tutto il suo valore. L’argentino in campo con Di Maria e Neymar. L'articolo CalcioWeb.