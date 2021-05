L’incontro Renzi-Mancini a Report: dai ‘babbi’ al vecchio giro dei Servizi. E il leader di Iv non spiega di cosa ha parlato con l’agente segreto (Di martedì 4 maggio 2021) Un vecchio giro di agenti dei Servizi che ritorna, un momento decisivo per il governo Conte, sotto attacco per la mancata delega ai Servizi e una data particolare, il 23 dicembre, trascorsa tra visite a Rebibbia e dolciumi in regalo per Natale da parte di uno 007 finito al centro di due scandali degli scorsi anni. Al centro Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che non risponde sul suo incontro di 40 minuti con Marco Mancini, alto dirigente del Dis, avvenuto in un autogrill a Fiano Romano, liquidandolo come una visita di cortesia, e contrattacca insinuando il dubbio che chi ha ricostruito la vicenda, cioè la trasmissione Report di Rai 3, abbia pagato una fattura a una società lussemburghese. Una circostanza smentita sia da Report che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Undi agenti deiche ritorna, un momento decisivo per il governo Conte, sotto attacco per la mancata delega aie una data particolare, il 23 dicembre, trascorsa tra visite a Rebibbia e dolciumi in regalo per Natale da parte di uno 007 finito al centro di due scandali degli scorsi anni. Al centro Matteodi Italia Viva, che non risponde sul suo incontro di 40 minuti con Marco, alto dirigente del Dis, avvenuto in un autogrill a Fiano Romano, liquidandolo come una visita di cortesia, e contrattacca insinuando il dubbio che chi ha ricostruito la vicenda, cioè la trasmissionedi Rai 3, abbia pagato una fattura a una società lussemburghese. Una circostanza smentita sia dache ...

