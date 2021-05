L’imprenditore di Bergamo che paga gli operai per leggere

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Questa storia arriva da Mapello, provincia di, dove esiste un’azienda, la Vanoncini, in cuie condividere il libri sul posto di lavoro non solo è tollerato ma addirittura incoraggiato. Merito di un amministratore delegato illuminato di nome Danilo Dadda che, a 56 anni, ha deciso di trasferire la sua passione atavica per i libri direttamente nella società che dirige. Tutto è cominciato nel marzo 2020, in concomitanza col primo lockdown, quando Dadda realizza che, per uscire dal clima plumbeo di isolamento e paura, ha deciso di condividere “bellezza, cultura, esperienza ed emozioni”. In una parola: libri. Di ogni genere, dai romanzi ai saggi, dalle inchieste ai reportage, dalle biografie ai classici, senza distinzioni né soluzioni di continuità. La formula è semplicissima e innovativa: un extra di 100 euro per ogni libro letto e condiviso ...