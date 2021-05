L’imbattibile Manchester City nella storia E Guardiola torna in finale di Champions

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Chi di spada ferisce, di spada perisce. E qui la spada non è altro che l’assenza di lusso. Quella di Lewandowski fu decisiva per spalancare la via del passaggio del turno del Psg contro il Bayern Monaco, oggi quella di Mbappé ha semplicemente reso ancor più complicata la strada dei parigini sul campo del. E più semplice quella della squadra diche si è semplicemente confermata la formazione più forte e competitiva per la vittoria. Ilvince 2-0 grazie ad una doppietta di Mahrez ed entraprepotentemente come l’unico club della massima competizione europea ad aver vinto ogni partita delle fasi finali, tra quelle a doppio confronto, dunque con andata e ritorno. Niente calcoli, solo un cammino da schiacciasassi che ora ...