Liga | le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea | ecco gli orari

(Di martedì 4 maggio 2021) Leduedellaspagnola sicon tutte le partite allo stessoo, il 16 maggio alle 18.30 e il 23 alle 18. Lo ha annunciato la stessa lega spagnola, eliminando anticipi e posticipi per garantire la massima regolarità del campionato. Tutti i verdetti, sia in testa che in coda, devono ancora essere emessi: per il titolo sono in corsa Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona tutte divise da appena due lunghezze, potenzialmente anche il Siviglia può ancora dire la sua con 70 punti. Anche in zona retrocessione, Alaves, Valladolid, Huesca, Elche ed Eibar sono separate da soli 5 punti. SportFace.