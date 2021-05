Libri – Calcio & Geopolitica: fatturati, interessi globali e rivendicazioni nazionali (Di martedì 4 maggio 2021) La superlega da un altro punto di vista “La Champions League nella sua attuale forma è un misto tra il tentativo di essere democratici ed il generare denaro. Se la UEFA fosse onesta, dovrebbe dire che vogliono le cinque migliori squadre dall’Inghilterra, Italia e Spagna e le migliori tre dalla Germania, e che non sono interessati nel resto. Forse questo accadrà un giorno.“ Sembra una dichiarazione di Florentino Perez a proposito del tentativo di dare vita alla contestatissima Super Lega, invece è un passo di un’intervista rilasciata da Nick Hornby a Der Spiegel addirittura nel 2001. L’abbiamo trovata citata in “Calcio & Geopolitica. Come e perché i paesi e le potenze usano il Calcio per i loro interessi geopolitici globali“, Edizioni mondo nuovo, di Narcís Pallarès-Domènech, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) La superlega da un altro punto di vista “La Champions League nella sua attuale forma è un misto tra il tentativo di essere democratici ed il generare denaro. Se la UEFA fosse onesta, dovrebbe dire che vogliono le cinque migliori squadre dall’Inghilterra, Italia e Spagna e le migliori tre dalla Germania, e che non sono interessati nel resto. Forse questo accadrà un giorno.“ Sembra una dichiarazione di Florentino Perez a proposito del tentativo di dare vita alla contestatissima Super Lega, invece è un passo di un’intervista rilasciata da Nick Hornby a Der Spiegel addirittura nel 2001. L’abbiamo trovata citata in “. Come e perché i paesi e le potenze usano ilper i lorogeopolitici“, Edizioni mondo nuovo, di Narcís Pallarès-Domènech, ...

