L’ex M5S Adinolfi ora sta con chi blocca il ddl Zan. Da paladina Lgbtq a Forza Italia. Che è contro i diritti gay (Di martedì 4 maggio 2021) Diciannove aprile. “La legge contro l’omotransomofobia è un provvedimento importante, ormai necessario, che serve per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini. I ricatti di qualche Forza politica che ha nel governo polacco e nelle free gay zone i loro punti di riferimento politici e ideali devono essere respinti”. Undici marzo: “L’amore è amore. Sembra assurdo doverlo ribadire nel XXI secolo ma purtroppo i diritti della comunità Lgbtq calpestati in Polonia e Ungheria, i continui casi di omofobia nel Sud Italia fino all’omicidio di un ragazzo gay qualche giorno fa ad Anversa sono campanelli di allarme che obbligano a prendere una posizione netta e forte”. Dieci marzo: “Tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, dobbiamo unirci per estirpare il cancro dell’omofobia dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Diciannove aprile. “La leggel’omotransomofobia è un provvedimento importante, ormai necessario, che serve per tutelare ifondamentali dei cittadini. I ricatti di qualchepolitica che ha nel governo polacco e nelle free gay zone i loro punti di riferimento politici e ideali devono essere respinti”. Undici marzo: “L’amore è amore. Sembra assurdo doverlo ribadire nel XXI secolo ma purtroppo idella comunitàcalpestati in Polonia e Ungheria, i continui casi di omofobia nel Sudfino all’omicidio di un ragazzo gay qualche giorno fa ad Anversa sono campanelli di allarme che obbligano a prendere una posizione netta e forte”. Dieci marzo: “Tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, dobbiamo unirci per estirpare il cancro dell’omofobia dalla ...

