L' Europa pronta a riaprire per il turismo e prepara il pass vaccinale

(Di martedì 4 maggio 2021) La Commissione europea starebbe valutando di ridurre le restrizioni sui viaggi per chi voglia visitare i 27 Paesi membri dell'Unione. Il provvedimento potrebbe ottenere il via libera del Consiglio ...

Ari_picci : RT @Tg1Rai: L'Europa pronta a un'estate più libera. Confortata dai numeri e dalle campagne #vaccinali, Bruxelles pensa a rilanciare il #tur… - Tg1Rai : L'Europa pronta a un'estate più libera. Confortata dai numeri e dalle campagne #vaccinali, Bruxelles pensa a rilanc… - EmanueleDolce : @beppegi Ma infatti bravi voi, squadra più pronta anche mentalmente. Però calcio schifoso. Infatti in Europa, dove… - comunica_rp : Microchip, Intel pronta a investire in Europa “ma servono 8 miliardi di euro di aiuti pubblici” -

Ultime Notizie dalla rete : Europa pronta

TG La7

La Commissione europea starebbe valutando di ridurre le restrizioni sui viaggi per chi voglia visitare i 27 Paesi membri dell'Unione. Il provvedimento potrebbe ottenere il via libera del Consiglio ...Esserci o non esserci in, questo è il grande dilemma bianconero. Dopo il terzo fallimento su ... Già, l'America sarebbea coprire di dollari CR7. Ma lui ha ancora record da inseguire nel ...Il riferimento, ovviamente, è al cammino europeo dei nerazzurri ... concentrarsi soprattutto sulla ricerca di una punta pronta all'uso, che possa infondere tranquillità e sicurezza se Lukaku è alle ...«Sul Ponte sullo Stretto non posso dire altro che c’è una relazione pronta ormai, terminata nei giorni scorsi, e sarà inviata dal Ministro (delle Infrastrutture, n.d.r.) al Parlamento per una ...