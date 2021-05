L’Europa autorizza per la prima volta un insetto come alimento. Ok alle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, ovvero le tarme della farina (Di martedì 4 maggio 2021) Le larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, ovvero le tarme della farina, sono state autorizzate come alimento dall’Unione Europea. Gli Stati membri dell’Ue ne hanno autorizzato la commercializzazione. Si tratta del primo ok dell’Ue a un insetto come alimento, che arriva a seguito della valutazione scientifica da parte dell’Efsa. L’Europa autorizza per la prima volta un insetto come alimento A seguito di una rigorosa valutazione scientifica da parte dell’Agenzia per la sicurezza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Legidelle, sono statetedall’Unione Europea. Gli Stati membri dell’Ue ne hannoto la commercializzazione. Si tratta del primo ok dell’Ue a un, che arriva a seguitovalutazione scientifica da parte dell’Efsa.per launA seguito di una rigorosa valutazione scientifica da parte dell’Agenzia per la sicurezza ...

