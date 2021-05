L'Europa apre agli insetti in agricoltura (fino alla nostra tavola) (Di martedì 4 maggio 2021) Ora è ufficiale: sulle tavole dei Paesi europei – quindi anche sulle nostre – potranno comparire prelibatezze finora sconosciute, perché a base di proteine che finora ci eravamo guardati bene dal cucinare e mangiare: gli insetti. Il via libera è arrivato dagli Stati membri dell'Ue, che hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio noto come tarma della farina. Si tratta della prima volta che Bruxelles dà luce verde all'utilizzo di un insetto come alimento: l'autorizzazione è stata concessa a seguito della valutazione scientifica effettuata dall'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La tarma della farina è un'apripista, ma una lunga serie di insetti potrebbe seguire a breve il suo esempio: all'esame dell'Efsa ce ne sono ... Leggi su panorama (Di martedì 4 maggio 2021) Ora è ufficiale: sulle tavole dei Paesi europei – quindi anche sulle nostre – potranno comparire prelibatezzera sconosciute, perché a base di proteine chera ci eravamo guardati bene dal cucinare e mangiare: gli. Il via libera è arrivato dStati membri dell'Ue, che hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio noto come tarma della farina. Si tratta della prima volta che Bruxelles dà luce verde all'utilizzo di un insetto come alimento: l'autorizzazione è stata concessa a seguito della valutazione scientifica effettuata dall'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La tarma della farina è un'apripista, ma una lunga serie dipotrebbe seguire a breve il suo esempio: all'esame dell'Efsa ce ne sono ...

