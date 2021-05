Lettonia | paramedico di 29 anni dato alle fiamme perché gay | un amico ha tentato di salvarlo | “Non ce l’ho fatta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo scorso 23 aprile a Tukums inun ragazzo di 29è statogay. Il giovanedaera vittima di minacce a sfondo omofobo e pare che proprio per questo motivo si fosse trasferito da Riga a Tukums. Eppure anche nella nuova città le cose non erano cambiate, sembra infatti che negli ultimi mesi sia stato aggredito almeno tre volte. L’ultima gli è stata fatale, Normunds Kindzulis è morto con gravi ustioni sull’85% del corpo. A trovare il ragazzo in fin di vita è stato il suo coinquilino, Artis Jaunklavin: “visto, bruciava come una torcia. Ho cercato di spegnere leportato dentro casamesso nella vasca da bagno, ma le ...